Fenerbahçe Kasımpaşa ile berabere kaldı! Kanarya 2 haftada 4 puan kaybetti

DOMENİCO TEDESCO: "BU BERABERLİĞİN BENİM İÇİN MAĞLUBİYETTEN BİR FARKI YOK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa karşısında ikili mücadelelerde başarısız olduklarını söyleyerek, "Golü yedikten sonra enerjimiz düştü, yok gibiydi. Böyle bir maçta berabere kaldığımızda benim için mağlubiyetten bir farkı yok" dedi.



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"PEK ÇOK ANLAMDA KÖTÜ BİR MAÇTI"



Taraftarlardan özür dileyerek sözlerine başlayan Tedesco, "Pek çok anlamda kötü bir maçtı. Hem sahaya koyduğumuz enerji hem aldığımız pozisyon hem top kayıpları ve ikili mücadeleleri kazanmamız anlamında. Eğer ikili mücadeleleri kazanamazsanız rakip 9 kişi de kalsa iyi oynayamazsınız. Aslında maça iyi başladık. Golü de bulmuştuk. Takım iyi bir oyun sergiliyordu. Ancak ikinci yarı performansımız düştü. Golü yedikten sonra enerjimiz düştü, yok gibiydi. Böyle bir maçta berabere kaldığımızda benim için mağlubiyetten bir farkı yok" ifadelerini kullandı.