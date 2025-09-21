21 Eylül 2025, Pazar
Fenerbahçe Kasımpaşa ile berabere kaldı! Kanarya 2 haftada 4 puan kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.09.2025 12:53 Güncelleme: 21.09.2025 23:12
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Fenerbahçe’nin golünü yeni transfer Asensio kaydederken, Kasımpaşa’nın golü Hajradinovic’ten geldi. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mehmet Kısal üstlendi.

Karşılaşmada Kasımpaşa; Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, Ali Yavuz, Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye ile sahada yer aldı. Fenerbahçe ise; Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan, Talisca ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe 3'üncü dakikada öne geçti. Rakip ceza alanının solunda topla buluşan Kerem, meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra ceza sahası yayı içinden ceza alanına koşu yapan Asensio ile buluşturdu. Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

32'inci dakika Fenerbahçe etkili geldi. Merkezden gelişen pozisyonda topu taşıyan Asensio, pasını Oosterwolde'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti. Sarı-lacivertliler 42'nci dakikada Kerem ile gole yaklaştı. Çaprazdan ceza alanına giren Kerem topu soluna çekti. Gianniotis ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci topun gol olmasını önledi. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

64'üncü dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Ben Ouannes, çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Hajradinovic sol ayağının üstüyle topun gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

DOMENİCO TEDESCO: "BU BERABERLİĞİN BENİM İÇİN MAĞLUBİYETTEN BİR FARKI YOK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa karşısında ikili mücadelelerde başarısız olduklarını söyleyerek, "Golü yedikten sonra enerjimiz düştü, yok gibiydi. Böyle bir maçta berabere kaldığımızda benim için mağlubiyetten bir farkı yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"PEK ÇOK ANLAMDA KÖTÜ BİR MAÇTI"

Taraftarlardan özür dileyerek sözlerine başlayan Tedesco, "Pek çok anlamda kötü bir maçtı. Hem sahaya koyduğumuz enerji hem aldığımız pozisyon hem top kayıpları ve ikili mücadeleleri kazanmamız anlamında. Eğer ikili mücadeleleri kazanamazsanız rakip 9 kişi de kalsa iyi oynayamazsınız. Aslında maça iyi başladık. Golü de bulmuştuk. Takım iyi bir oyun sergiliyordu. Ancak ikinci yarı performansımız düştü. Golü yedikten sonra enerjimiz düştü, yok gibiydi. Böyle bir maçta berabere kaldığımızda benim için mağlubiyetten bir farkı yok" ifadelerini kullandı.

MARCO ASENSİO İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa ağlarına attı.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA'YA 12 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Kasımpaşa ile oynadığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 21 Haziran 2020 tarihinden sonra rakibine ilk kez puan kaybetti.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

2. dakikada Ali Yavuz Kol'un kaleci Ederson'a yaptığı baskı sonucunda altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlakla buluşan Hajradinovic'in şutunda top üstten auta çıktı.

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında penaltı noktasının gerisindeki Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'in ellerinin arasından ağlarla buluştu: 0-1.

32. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte bulunan Gueye'nin vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı önledi.

64. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Owusu'nun kullandığı taç atışında topla buluşan Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına doğru ortasını açtı. Hajradinovic'in penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

72. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Skriniar, topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Ben Ouanes'in pasında sol kanatta topla buluşan Owusu'nun ortasında arka direkteki Gueye kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

