Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Djiku'nun yeni adresi belli oldu

Yeni sezonda kadrosunu tazelemek isteyen Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Ganalı stoper Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku'yla yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Ganalı stoperin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF bildirdi.

2023 yazında Fransa'nın Strasbourg takımından bedelsiz transfer edilen ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcunun 1 sezon daha garanti sözleşmesi bulunuyordu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Djiku'nun Rusya ekiplerinden Spartak Moskova'ya imza atması bekleniyor.

