02 Eylül 2025, Salı
Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiraladı



ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 00:17 Güncelleme: 02.09.2025 00:17


Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ın sezon sonuna kadar Real Betis’e kiralandığını açıkladı.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için ayrılık açıklaması geldi. Oyuncu için İspanyol ekibi Real Betis ile anlaşıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

