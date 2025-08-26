Fenerbahçe’nin Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu

FOTOĞRAF (AA)

Öte yandan Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-lacivertliler'in kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran."