Fenerbahçe’de Benfica hazırlıkları başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.08.2025 14:18
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 27 Ağustos’ta deplasmanda Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri’ndeki idmanda ısınma, pas, taktik ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise idmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sonlandırdı.

Fenerbahçe, yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a giderek karşılaşmanın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

