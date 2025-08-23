Edson Alvarez, resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Premier Lig temsilcisi West Ham United'dan kiralık olarak anlaşma sağladığı Meksikalı futbolcu Edson Alvarez ile resmi sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere'nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.