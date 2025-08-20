Kanarya Kadıköy’de avantaj peşinde! Yapay zeka maç skorunu verdi! Fenerbahçe-Benfica muhtemel 11’ler

20 Ağustos 2025, Çarşamba
Giriş: 20.08.2025 09:04 Güncelleme: 20.08.2025 09:24
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Kadıköy’de Benfica’yı ağırlayacak. Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Cenk Tosun forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

KANARYA KADIKÖY'DE AVANTAJ PEŞİNDE

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

TEK EKSİK CENK

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak. Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

BENFİCA İLE 7. RESMİ MAÇ

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 41. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet alırken, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 50 gole engel olamadı. Kanarya, Benfica karşısında tur atlaması halinde geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan lig aşamasına adını yazdıracak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

YAPAY ZEKA SKOR VERDİ!

Yapay zeka Fenerbahçe-Benfica maçının 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlanacağını tahmin etti. Ayrıca golleri kimin atacağını ve gol dakikalarını da verdi.

  • Fenerbahçe – Youssef En-Nesyri: 23. dakika → Kanarya baskısı erken golle başlar.

  • Benfica – Vangelis Pavlidis: 57. dakika → Deplasman ekibi kontra atakla yanıt verir.

  • Fenerbahçe – Talisca: 78. dakika → Orta saha baskısı ve duran top fırsatıyla son gol.

