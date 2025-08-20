Kanarya Kadıköy'de avantaj peşinde! Yapay zeka maç skorunu verdi! Fenerbahçe-Benfica muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Kadıköy’de Benfica’yı ağırlayacak. Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Cenk Tosun forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.
KANARYA KADIKÖY'DE AVANTAJ PEŞİNDE
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.
Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.
Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.
Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis
TEK EKSİK CENK
Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak. Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.
BENFİCA İLE 7. RESMİ MAÇ
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 41. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet alırken, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 50 gole engel olamadı. Kanarya, Benfica karşısında tur atlaması halinde geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan lig aşamasına adını yazdıracak.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
YAPAY ZEKA SKOR VERDİ!
Yapay zeka Fenerbahçe-Benfica maçının 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlanacağını tahmin etti. Ayrıca golleri kimin atacağını ve gol dakikalarını da verdi.
-
Fenerbahçe – Youssef En-Nesyri: 23. dakika → Kanarya baskısı erken golle başlar.
-
Benfica – Vangelis Pavlidis: 57. dakika → Deplasman ekibi kontra atakla yanıt verir.
-
Fenerbahçe – Talisca: 78. dakika → Orta saha baskısı ve duran top fırsatıyla son gol.
-
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 kırtasiye kataloğu geldi! 20-21 Ağustos aktüel ürünler: Okul çantası, suluk, kalem, defter, boya setleri
- Özel Güvenlik sınavı bu hafta sonu mu, ne zaman? 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta?
- SGK girişi 1999, 2003 ve 2008 olana emeklilik jesti! Kıdem tazminatında şartlar A'dan Z'ye hesaplandı: 3600 günle 25 yıla…
- Zilsiz okul projesi ne demek, ne zaman başlayacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullarda zil çalmayacak mı?
- Araştırmalarla desteklendi: Kahveyi bu saatte içen daha mutlu
- Bir günde 2.000 deprem oldu! Orası patlamanın eşiğine geldi
- 2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig'de maçlara nasıl girilecek?
- ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?
- Kişilik testi: Tatlı mı tuzlu mu? Atıştırmalık tercihin kim olduğunu anlatıyor!
- İbn-i Sina'nın vücudu temizleyen 10 bitkisel sırrı!
- Müge Anlı ve Tatlı Sert YENİ SEZON TARİHİ 2025-2026 | Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- MSB İŞÇİ ALIMI TC İLE KURA SONUÇ SORGULAMA 2025 | MSB 3.097 işçi alımı sınavları ne zaman?