Kanarya Kadıköy’de avantaj peşinde! Yapay zeka maç skorunu verdi! Fenerbahçe-Benfica muhtemel 11’ler

Sarı lacivertliler Benfica'yı mağlup edip yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor (AA)

BENFİCA İLE 7. RESMİ MAÇ

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 41. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet alırken, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 50 gole engel olamadı. Kanarya, Benfica karşısında tur atlaması halinde geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan lig aşamasına adını yazdıracak.