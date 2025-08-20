21 Ağustos 2025, Perşembe
Kadıköy'de sessiz gece! Umutlar rövanşa kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 09:04 Güncelleme: 21.08.2025 00:05
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy’de Benfica’yla karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı. Bulduğu pozisyonlardan yararlanamayan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 0-0 berabere ayrılarak tüm umutlarını rövanşa bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakanın ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanırken, kalesindeki tehlikelere de geçit vermedi. Kanarya, ikinci yarı daha ofansif bir oyunla sahada yer aldı. Net pozisyonlara da giren Jose Mourinho'nun öğrencileri gol bulamadı. Sarı-lacivertli ekip, tüm umutlarını rövanşa bıraktı. Eşleşmenin ikinci maçı 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

MAÇTA ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR:

2. dakikada Benfica organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Aursnes'in ceza yayı dışına gönderdiği pasta topla buluşan Rios sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak gole engel olurken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Orta sahada topla buluşan Amrabat, savunmanın arasından pasını Szymanski'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden ceza yayı önünden sert vurdu ancak kaleci Trubin meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Semedo, ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Trubin gole izin vermedi.

42. dakikada Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Trubin son anda uzanarak gole engel oldu.

Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Alman hakem ikinci yarıyı başlattı.

63. dakikada Benfica'da Richard Rios, faul atışının kullanılmasına izin vermediği gerekçesiyle sarı kart gördü.

67'de Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın yerine Talisca oyunda.

69'da Florentino, Mert Müldür'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

71'de Benfica'da Florentino Luis, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

77'de Benfica'da oyundan Kerem Aktürkoğlu ve Pavlidis çıtkı, Leandro Barreiro ve Tiago Gouveia oyuna girdi.

79'da Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün yerine Oğuz Aydın oyunda.

81'de Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyon VAR'dan da kontrol edildi.

90' mücadelenin sonuna 4 dakika eklendi

90+4 Alman hakem son düdüğü çaldı.

