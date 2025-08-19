Jose Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu transferi için çarpıcı sözler: Fenerbahçe futbolcusu olarak düşünemem

Jose Mourinho (AA)

"POZİTİF ŞEYLER KATACAK"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın çok pozitif olacağına değinen Portekizli teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok pozitif şeyler katacak. Özellikle ekonomik anlamda, marka anlamında" dedi.

"NİCE'E KARŞI OYNAMAYI TERCİH EDERDİM"

Eşleşmede kendisinin Benfica yerine Nice'i tercih edeceğini aktaran Mourinho, "Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. Biz Feyenoord'u elediğimizde 'Benfica çok mutlu değil' dedim. Ama belki de onlar Feyenoord'un bizden daha iyi olduğunu düşünüyordur ve bize karşı oynadıkları için mutludurlar. Ben Fenerbahçe antrenörü olarak Nice'e karşı oynamayı tercih ederdim. Benfica, Nice'ten çok daha güçlü. Daha iyi oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

"MERT MÜLDÜR OYNAYABİLİR"

Mert Müldür'ün sakatlık durumu hakkında bilgi veren Mourinho, "Mert Müldür bence oynayabilir. İdman yaptı ve iyi hissetti. Bugün bir idmanımız daha var. Burada karar verebileceğiz" dedi.

"KEREM'İ FENERBAHÇE OYUNCUSU OLARAK DÜŞÜNEMEM"

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Jose Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Haftaya Lizbon'da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Şu an Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. O da bize karşı oynayabilir" diye konuştu.