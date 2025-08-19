Jose Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu transferi için çarpıcı sözler: Fenerbahçe futbolcusu olarak düşünemem

19 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 16:40 Güncelleme: 19.08.2025 16:46
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun ilk karşılaşmasında yarın saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Mourinho çok merak edilen Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin de konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile mücadele edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

"FAVORİYİZ DEMEK İSTEMİYORUM"

İki maç sonunda Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak istediklerini belirten Jose Mourinho, "Benfica'nın favori olduğunu çok söylemek istemiyorum. Tecrübesini, kalitesini biliyorum. İkinci maçta evindeki oyunu. Birçok faktör var. Bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuzdan ötürü biz favoriyiz demek istemiyorum. İki maçta da her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"POZİTİF ŞEYLER KATACAK"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın çok pozitif olacağına değinen Portekizli teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok pozitif şeyler katacak. Özellikle ekonomik anlamda, marka anlamında" dedi.

"NİCE'E KARŞI OYNAMAYI TERCİH EDERDİM"

Eşleşmede kendisinin Benfica yerine Nice'i tercih edeceğini aktaran Mourinho, "Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. Biz Feyenoord'u elediğimizde 'Benfica çok mutlu değil' dedim. Ama belki de onlar Feyenoord'un bizden daha iyi olduğunu düşünüyordur ve bize karşı oynadıkları için mutludurlar. Ben Fenerbahçe antrenörü olarak Nice'e karşı oynamayı tercih ederdim. Benfica, Nice'ten çok daha güçlü. Daha iyi oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

"MERT MÜLDÜR OYNAYABİLİR"

Mert Müldür'ün sakatlık durumu hakkında bilgi veren Mourinho, "Mert Müldür bence oynayabilir. İdman yaptı ve iyi hissetti. Bugün bir idmanımız daha var. Burada karar verebileceğiz" dedi.

Mourinho Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ilişkin konuştu (AA)Mourinho Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ilişkin konuştu (AA)

"KEREM'İ FENERBAHÇE OYUNCUSU OLARAK DÜŞÜNEMEM"

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Jose Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Haftaya Lizbon'da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Şu an Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. O da bize karşı oynayabilir" diye konuştu.

Icardi’den Kerem Aktürkoğlu sözleriIcardi’den Kerem Aktürkoğlu sözleri ICARDİ'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

