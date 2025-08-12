Şampiyonlar Ligi için kritik viraj: Fenerbahçe Feyenoord’u ağırlıyor!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde Feyenoord'u ağırlayacak. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 20.00'da oynanılacak müsabakayı Rumen hakem István Kovács yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. İlk maçtan 2-1'lik mağlup ayrılan temsilcimiz taraftarı önünde geri dönmek istiyor. Hollanda'da oynanılan müsabakada, 90+1'de yediği golle birlikte turu evine bırakan temsilcimiz, galibiyet parolasıyla maça çıkmayı hedefliyor.
MOURİNHO TURU GEÇMEK İSTİYOR
16 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho maç önü yaptığı basın toplantısında, "Öncelikli hedefimiz Play-Off'lara kalabilmek. Play-Off'lara kalabilirsek sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bunu başaramazsak Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Maç maç bakmak gerekiyor. Geçen sene Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Orası dediğim yere çok yakındık. Rangers'a karşı penaltılarda kaybettik. Çeyrek finale yaklaşmıştık. Öncelikli hedefimiz eleme turunu geçmek" mesajını verdi.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran
FEYENOORD: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Hadj-Moussa, Sauer, Ueda
TALİSCA DÖNÜYOR! İSMAİL KADRODA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor. Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, bugünkü maçta formasına kavuşuyor. İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.
Feyenoord karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 288. sınavına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 287 mücadelede 113 galibiyet, 61 beraberlik, 113 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü. Öte yandan temsilcimiz, Feyenoord'u saf dışı bırakması halinde play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE'DEN MAÇ PAYLAŞIMI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tek ekimle aylarca ürün veriyor! Sera kurmadan bile yetişiyor: Küçük bir alandan servet kazandırıyor
- İbn-i Sina'nın diyabet sırrı! İşte padişahların bile kullandığı o şifalı baharat…
- SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye 28.000 TL ek ilave yatacak! 16.881, 18.600, 21.550 TL emekli maaşı alana...
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 sürekli işçi alımı yapacak! KPSS’siz ve KPSS’li personel alınacak
- 2025-2026 Açıköğretim kayıt tarihleri: AÖF, ATA AÖF ve AUZEF yeni kayıt başvuruları ne zaman başlıyor?
- 12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta
- Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Müfettiş yardımcılığı başvuru şartları neler?
- Grok açıldı mı, neden kapandı? Grok’un X (Twitter) hesabı askıya mı alındı, ne oldu?
- Kuvvetli geliyor: Kavurucu sıcaklar yetmedi, fırtına da eklendi! 4 ilde sarı kodlu alarm verildi! Çanakkale, Balıkesir, Manisa...
- Perseid meteor yağmuru SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 2025 Perseid meteor yağmuru nasıl izlenir?
- Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru takvimi 2025 | ATK başvuru şartları neler, KPSS aranıyor mu? Güvenlik görevlisi, koruma...
- Ayla Başar neden öldü, hasta mıydı? Şarkıcı Ayla Başar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...