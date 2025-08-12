12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Fenerbahçe Haberleri Şampiyonlar Ligi için kritik viraj: Fenerbahçe Feyenoord’u ağırlıyor!

Şampiyonlar Ligi için kritik viraj: Fenerbahçe Feyenoord’u ağırlıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 10:15 Güncelleme: 12.08.2025 10:23
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi için kritik viraj: Fenerbahçe Feyenoord’u ağırlıyor!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde Feyenoord'u ağırlayacak. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 20.00'da oynanılacak müsabakayı Rumen hakem István Kovács yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. İlk maçtan 2-1'lik mağlup ayrılan temsilcimiz taraftarı önünde geri dönmek istiyor. Hollanda'da oynanılan müsabakada, 90+1'de yediği golle birlikte turu evine bırakan temsilcimiz, galibiyet parolasıyla maça çıkmayı hedefliyor.

MOURİNHO TURU GEÇMEK İSTİYOR

16 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho maç önü yaptığı basın toplantısında, "Öncelikli hedefimiz Play-Off'lara kalabilmek. Play-Off'lara kalabilirsek sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bunu başaramazsak Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Maç maç bakmak gerekiyor. Geçen sene Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Orası dediğim yere çok yakındık. Rangers'a karşı penaltılarda kaybettik. Çeyrek finale yaklaşmıştık. Öncelikli hedefimiz eleme turunu geçmek" mesajını verdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho turu aralamak istiyor (AA)Teknik Direktör Jose Mourinho turu aralamak istiyor (AA)

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran

FEYENOORD: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Hadj-Moussa, Sauer, Ueda

İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarı önünde tur atlamak istiyor (AA)İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarı önünde tur atlamak istiyor (AA)

TALİSCA DÖNÜYOR! İSMAİL KADRODA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor. Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, bugünkü maçta formasına kavuşuyor. İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor (AA)Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor (AA)

Feyenoord karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 288. sınavına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 287 mücadelede 113 galibiyet, 61 beraberlik, 113 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü. Öte yandan temsilcimiz, Feyenoord'u saf dışı bırakması halinde play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DEN MAÇ PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin maç günü paylaşımı (Ekran görüntüsü)Fenerbahçe'nin maç günü paylaşımı (Ekran görüntüsü)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi için kritik viraj: Fenerbahçe Feyenoord’u ağırlıyor! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj: Fenerbahçe Feyenoord’u ağırlıyor! Şampiyonlar Ligi için kritik viraj: Fenerbahçe Feyenoord’u ağırlıyor!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör