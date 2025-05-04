Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi! Türkiye’nin merakla beklediği maç

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Derbi maçlardaki başarısıyla dikkat çeken siyah beyazlılar ise bu konudaki istikrarını sürdürmek amacında.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor. Beşiktaş, Süper Lig'deki 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi. Siyah beyazlılar, sezonun ilk yarısında oynanan maçı sahasında 1-0 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan(Tayyip), Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa, Immobile

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMA SIKINTI

Siyah-beyazlıların savunma hattındaki eksikler, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyeti düşündürüyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ile bu hafta antrenmanlara çıkan Felix Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceğine sağlık kuruluyla yapılacak toplantının ardından karar verilecek. Takımla çalışmalarını sürdüren Necip Uysal'ın ise derbide forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı takımda uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra tedavileri süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi, derbide formasından uzak kalacak.

MOURINHO İLK DERBİ GALİBİYETİ PEŞİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

SOLSKJAER'İN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavını verecek. Beşiktaş'taki görevine 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan Norveçli teknik adam, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbide Galatasaray'ı karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA

4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.