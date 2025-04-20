Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor! İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı mücadele öncesinde Jose Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel ilk 11 belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.
Sergej Jakirovic yönetiminde çıkışa geçen Kayserispor aldığı iyi sonuçların ardından tehlike bölgesinden kısmen uzaklaştı. Ligde üst üste üç maçtır kazanan sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda kalesini gole kapatmayı da başardı.
Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.
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