Fenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

KRİTİK MAÇ SAAT 19.00'DA

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.