Fenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00’da Net Global Sivasspor’a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı’ndaki kritik karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Ligde 28 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş deplasmanında 1-0 kaybettikten sonra ligde yenilgi yüzü görmeyen Mourinho'nun öğrencileri, son 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
KRİTİK MAÇ SAAT 19.00'DA
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.
14 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK
Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Gribal enfeksiyon sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan İrfan Can Eğribayat da takıma dahil oldu.
6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında.
Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE SEYİRCİSİ TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK
Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.
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