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Fenerbahçe'nin rakibi Hatayspor! Mourinho'dan sürpriz 11

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 09:25 Güncelleme: 05.01.2025 09:39
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Fenerbahçe’nin rakibi Hatayspor! Mourinho’dan sürpriz 11

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı kazanmak isteyen Kanarya'da 3 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

FENERAHÇE PUAN FARKINI KORUMA PEŞİNDE

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.

Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk edecek (AA)Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk edecek (AA)

İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin ve En Nesyri
ÜÇ İSİM SAKAT

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

OĞUZ AYDIN'IN DURUMU NET DEĞİL

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı bugün belli olacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.

24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Sarı lacivertlilerin rakibiyle oynadığı maçlarda ciddi bir üstünlüğü bulunuyor (AA)Sarı lacivertlilerin rakibiyle oynadığı maçlarda ciddi bir üstünlüğü bulunuyor (AA)

İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

FENERBAHÇE 19 GOL ATTI 4 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.

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Fenerbahçe’nin rakibi Hatayspor! Mourinho’dan sürpriz 11 Fenerbahçe’nin rakibi Hatayspor! Mourinho’dan sürpriz 11 Fenerbahçe’nin rakibi Hatayspor! Mourinho’dan sürpriz 11
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