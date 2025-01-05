Fenerbahçe’nin rakibi Hatayspor! Mourinho’dan sürpriz 11

Sarı lacivertlilerin rakibiyle oynadığı maçlarda ciddi bir üstünlüğü bulunuyor (AA)

İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

FENERBAHÇE 19 GOL ATTI 4 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.