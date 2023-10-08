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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonucu | 8 Ekim Pazar Kasımpaşa-FB mücadelesi kaç kaç bitti?

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonucu | 8 Ekim Pazar Kasımpaşa-FB mücadelesi kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, heyecan dolu bir 8. hafta mücadelesine çıkmak üzere Kasımpaşa deplasmanına gitti. Futbolseverler için heyecanlı anlar yaşandı. Maçın sonucuna ilişkin ayrıntılar ise futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesi kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, heyecan dolu bir 8. hafta mücadelesine çıkmak üzere Kasımpaşa deplasmanına gitti. Futbolseverler için heyecanlı anlar yaşandı. Maçın sonucuna ilişkin ayrıntılar ise futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesi kaç kaç bitti?

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının sonucu Kanarya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek kale sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Dzeko'nun şutunda, kaleci Gianniotis'ten dönen top tekrar bu futbolcuda kaldı. Dzeko yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1

12. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis uzanarak gole engel oldu.

38. dakikada Szymanski'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Dzeko, arka direğe hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, Gökhan Gül'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda, kaleci Livakovic'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girer girmez Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, kalecinin sağından topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

DEPLASMANDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Kanarya, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Sarı-Lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.

EKSİKLER VAR

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, İstanbul deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

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