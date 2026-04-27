Çizme’de sıcak saatler! İstanbul’un devleri aynı isim için karşı karşıya
Transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala, Beşiktaş ve Galatasaray’ın gizli hedefi belli oldu. İtalyan basınının manşetlerine taşıdığı iddiaya göre, orta sahada dengeleri değiştirecek o isim için büyük bir savaş başladı.
Süper Lig'de bitime üç hafta kala takımlar yeni sezon kadrolarını oluşturmak için transfer çalışmaların hız verdi.
İtalyan medyasından Il Mattino gazetesinin haberine göre; Napoli'yle sözleşmesinde son yıla girecek olan Frank Anguissa ile Galatasaray ve Beşiktaş yakından ilgileniyor.
İki kulübün de kısa süre önce 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleriyle temasa geçtiği ve maddi beklentisini öğrendiği, bu temasların ardından da oyuncu tarafına Napoli'de kazandığından daha yüksek bir maaş ödemeye hazır olduklarını ilettikleri iddia edildi.