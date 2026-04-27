Beşiktaş Misirli.com.tr Karagümrük maçı! Yalçın'dan dikkat çeken ilk 11 kararı
Beşiktaş ile Misirli.com.tr Karagümrük Süper Lig 31. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Batuhan Kolak, tarafından yönetilen Beşiktaş-Misirli.com.tr Karagümrük maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş-Misirli.com.tr Karagümrük maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 55 puanla 4. sırada yer aldı.
Fatih Karagümrük ise çıktığı 30 müsabakada 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 20 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 20 puanla 18. ve son basamakta bulunuyor.
Beşiktaş, ligde çıktığı son maçta deplasmanda Samsunspor'a, Fatih Karagümrük ise evinde ikas Eyüpspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, El Bilal Toure, Hyeon-Gyu Oh
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Barış Kalaycı, Kranevitter, Bartuğ, Tiago Çukur, Larsson, Serginho
KALEDE DEVIS VAZQUEZ
Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez'in Fatih Karagümrük karşısında forma giymesi bekleniyor.
Kolombiyalı file bekçisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaleci Ersin Destanoğlu, mücadelede görev yapamayacak.