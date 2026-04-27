Beşiktaş Misirli.com.tr Karagümrük maçı! Yalçın'dan dikkat çeken ilk 11 kararı





BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER



Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında üç oyuncu forma giyemeyecek.



Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra, sarı kart cezalısı Amir Murillo ile kaleci Ersin Destanoğlu, mücadelede formasından uzak kalacak.



Fatih Karagümrük'te ise Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin forma giymesi beklenmiyor.





SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR



Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesinde üç oyuncu ceza sınırında yer alıyor.



Siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı olacak.



Fatih Karagümrük'te sarı kart ceza sınırında bulunan Ivo Grbic ve Ricardo Esgaio ise Beşiktaş müsabakasında aynı durumu yaşadığı takdirde Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



18. RANDEVU



Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş, rakibiyle ligde 18. kez kozlarını paylaşacak.



Siyah-beyazlı futbol takımı, rakibiyle daha önce oynadığı 178 lig maçının 12'sini kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi.



Söz konusu maçlarda Beşiktaş'ın attığı 37 gole, Fatih Karagümrük 12 golle cevap verdi.



Siyah-beyazlı takım, rakibiyle sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçı 2-0 kazandı.





EV SAHİBİ OLDUĞUNDA TEK MAĞLUBİYET



Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'e karşı ev sahibi olarak sahaya çıktığı mücadelelerde de üstünlüğünü korudu.



Daha önce 8 kez rakibini ağırlayan Beşiktaş, bu maçların 5'inde sahadan galip ayrılırken, 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Fatih Karagümrük ise bir kez rakibini deplasmanda mağlup etti.



Beşiktaş bu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.



SADECE BİR MAÇTA GOL ATAMADI



Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig maçlarında yalnızca bir kez gol sevinci yaşayamadı.



Siyah-beyazlılar, 17 maçın 16'sında rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı tek mücadelede sahadan 1-0 yenik ayrıldı.



Beşiktaş, 7 mücadelede ise Fatih Karagümrük'ün gol atmasına engel oldu.