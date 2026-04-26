Siyah-beyazlılar Avrupa'da zirvede! EuroCup3 şampiyonu Beşiktaş: Bakan Bak'tan tebrik

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 18:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İstanbul 2026 Türkiye Sigorta EuroCup3 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Club Deportivo Amivel’i 106-99 mağlup ederek şampiyon oldu. Bakan Bak, Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Tüpraş'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.