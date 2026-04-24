Eski Beşiktaşlı futbolcu Michael Eneramo hayatını kaybetti! Nijerya'dan acı haber

Süper Lig’de Beşiktaş ve Sivasspor gibi takımlarda iz bırakan 40 yaşındaki Michael Eneramo, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi Nijerya Milli Takımı duyurdu.

20 Kasım 1985 tarihinde Nijerya'da doğan ve daha önce Süper Lig takımlarında da forma giyen Eneramo, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Acı haberi Nijerya Milli Takımı resmi sosyal medya hesabından yayınladı.

BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine 2005 yılında Nijerya'nın Lobi Star takımında başlayan Eneramo, sırasyla Esperance, USM Alger, Al-Shabab formalarını giydi ve sonrasında 2011 yılında Sivasspor'a transfer olarak Türkiye'ye ilk adımını attı.

2013 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Nijeryalı oyuncu aynı sezon Karabük'e transfer oldu. Sonrasında da Başakşehir'e ve oradan da son kez Sivasspor'a transfer oldu.

Eneramo son olarak da Türkiye'de Manisaspor forması giydi.

2017 yılında Türkiye'dan ayrılan golcü oyuncu sırasıyla kısa süre Al-Ettifaq, Esperance ve son olarak da Türk Ocağı Limasol SK formalarını giyerek 2018 yılında futbol kariyerine son verdi.

Kariyerinde toplam 296 maça çıkan Eneramo, 126 gol attı ve 40 asist yaptı.