⭐ Siyah-beyazlılar şampiyonluk kadrosunu kuruyor: Listede 5 dünya yıldızı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Beşiktaş, yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, kadro derinliğinin ötesinde doğrudan etki yaratacak 5 kritik ismi gündemine aldı. Yapılacak hamlelerin hem Süper Lig yarışını hem de Avrupa hedeflerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bir dönem Ersin Destanoğlu'nun gönderileceği konuşulsa da genç kaleci performansıyla formayı bırakmadı. Buna rağmen yönetim, kaleye güçlü bir alternatif kazandırmak istiyor.

🧤 KALEDE HEDEF ALTAY BAYINDIR

Bu doğrultuda hedefteki ilk isim Altay Bayındır. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen milli kalecinin kadro planlamasında yer almadığı ve transferine kolaylık sağlanabileceği belirtiliyor. Devre arasından bu yana yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ifade ediliyor.

⚽ FORVETTE YENİDEN PATRİK SCHİCK

Beşiktaş'ın daha önce de gündemine aldığı Patrik Schick, yeniden listenin üst sıralarında yer alıyor.
Bayer Leverkusen forması giyen Çek golcü, bu sezon 33 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Yıllık 7.5 milyon euro kazanan 30 yaşındaki oyuncunun transferi zor görünse de yönetim kararlı. Siyah-beyazlıların, forvet hattı için ciddi bir bütçe ayırması bekleniyor.

🎯 KANATTA MARTİN TERRİER YARIŞI

Başkan Serdal Adalı ve futbol yapılanmasında yer alan Serkan Reçber, kanat transferi için Martin Terrier üzerinde yoğunlaştı.
Fransız oyuncu, hem sol kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev alabiliyor.

Bu sezon Bayer Leverkusen'de yeterli süre bulamayan Terrier'in kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak oyuncuya talip olan kulüplerin fazla olması transferi zorlaştırıyor.

🧠 ORTA SAHAYA GENÇLİK HAMLESİ: JUN-HO BAE

Beşiktaş orta saha planlamasında geleceğe yatırım hamlesi de dikkat çekiyor.
Gündeme gelen son isim Güney Koreli Jun-ho Bae oldu.

22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyiyor. Bu sezon 40 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Bae için maliyet araştırmaları başladı. Genç oyuncu, uzun vadeli proje kapsamında değerlendiriliyor.

🛡️ SAVUNMADA LAPORTE ISRARI

Teknik heyetin savunma için en çok istediği isimlerden biri de Aymeric Laporte.
2018 yılında Manchester City'ye 65 milyon euroya transfer olan deneyimli stoper, ardından farklı kulüplerde forma giydi.

Beşiktaş, yeni sezonda Emmanuel Agbadou'nun yanına lider bir stoper eklemek istiyor. Laporte'un yüksek maaşı transferde en büyük engel olarak görülse de, şartların oluşması halinde görüşmeler hız kazanacak.

📊 TRANSFER STRATEJİSİNİN ARKA PLANI

Beşiktaş yönetimi, yalnızca alternatif oyuncular değil doğrudan ilk 11'e etki edecek isimlere yönelmiş durumda.
Bu strateji:

  • Şampiyonluk yarışında istikrar sağlamayı
  • Avrupa kupalarında rekabet gücünü artırmayı
  • Taraftar beklentisini karşılamayı

hedefliyor.

🔮 GELECEK BEKLENTİLERİ

Transfer sürecinin sezon sonuna doğru hızlanması bekleniyor.
Özellikle yüksek maliyetli yıldızlar için:

  1. Maaş dengesi
  2. Bonservis pazarlıkları
  3. Oyuncuların kariyer planları

belirleyici olacak.

Beşiktaş kaç transfer yapmayı planlıyor?
En az 5 kritik transfer hedefleniyor.

Altay Bayındır Beşiktaş'a gelecek mi?
Görüşmeler sürüyor, transfer ihtimali güçlü.

Patrik Schick transferi neden zor?
Yüksek maaşı ve Avrupa kulüplerinin ilgisi süreci zorlaştırıyor.

Martin Terrier hangi pozisyonlarda oynuyor?
Sol kanat, 10 numara ve forvet hattında görev alabiliyor.

Jun-ho Bae neden tercih ediliyor?
Genç yaşı ve gelişim potansiyeli nedeniyle geleceğe yatırım olarak görülüyor.

Laporte transferinde en büyük engel ne?
Oyuncunun yüksek maaşı ve finansal şartlar.

