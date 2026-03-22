Bu sezon Bayer Leverkusen'de yeterli süre bulamayan Terrier'in kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak oyuncuya talip olan kulüplerin fazla olması transferi zorlaştırıyor.

Başkan Serdal Adalı ve futbol yapılanmasında yer alan Serkan Reçber, kanat transferi için Martin Terrier üzerinde yoğunlaştı. Fransız oyuncu, hem sol kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev alabiliyor.

22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyiyor. Bu sezon 40 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Bae için maliyet araştırmaları başladı. Genç oyuncu, uzun vadeli proje kapsamında değerlendiriliyor.

Beşiktaş orta saha planlamasında geleceğe yatırım hamlesi de dikkat çekiyor. Gündeme gelen son isim Güney Koreli Jun-ho Bae oldu.



🛡️ SAVUNMADA LAPORTE ISRARI

Teknik heyetin savunma için en çok istediği isimlerden biri de Aymeric Laporte.

2018 yılında Manchester City'ye 65 milyon euroya transfer olan deneyimli stoper, ardından farklı kulüplerde forma giydi.

Beşiktaş, yeni sezonda Emmanuel Agbadou'nun yanına lider bir stoper eklemek istiyor. Laporte'un yüksek maaşı transferde en büyük engel olarak görülse de, şartların oluşması halinde görüşmeler hız kazanacak.