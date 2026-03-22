🎯 KANATTA MARTİN TERRİER YARIŞI
Başkan Serdal Adalı ve futbol yapılanmasında yer alan Serkan Reçber, kanat transferi için Martin Terrier üzerinde yoğunlaştı.
Fransız oyuncu, hem sol kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev alabiliyor.
Bu sezon Bayer Leverkusen'de yeterli süre bulamayan Terrier'in kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak oyuncuya talip olan kulüplerin fazla olması transferi zorlaştırıyor.
🧠 ORTA SAHAYA GENÇLİK HAMLESİ: JUN-HO BAE
Beşiktaş orta saha planlamasında geleceğe yatırım hamlesi de dikkat çekiyor.
Gündeme gelen son isim Güney Koreli Jun-ho Bae oldu.
22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyiyor. Bu sezon 40 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Bae için maliyet araştırmaları başladı. Genç oyuncu, uzun vadeli proje kapsamında değerlendiriliyor.
🛡️ SAVUNMADA LAPORTE ISRARI
Teknik heyetin savunma için en çok istediği isimlerden biri de Aymeric Laporte.
2018 yılında Manchester City'ye 65 milyon euroya transfer olan deneyimli stoper, ardından farklı kulüplerde forma giydi.
Beşiktaş, yeni sezonda Emmanuel Agbadou'nun yanına lider bir stoper eklemek istiyor. Laporte'un yüksek maaşı transferde en büyük engel olarak görülse de, şartların oluşması halinde görüşmeler hız kazanacak.
📊 TRANSFER STRATEJİSİNİN ARKA PLANI
Beşiktaş yönetimi, yalnızca alternatif oyuncular değil doğrudan ilk 11'e etki edecek isimlere yönelmiş durumda.
Bu strateji:
- Şampiyonluk yarışında istikrar sağlamayı
- Avrupa kupalarında rekabet gücünü artırmayı
- Taraftar beklentisini karşılamayı
hedefliyor.
🔮 GELECEK BEKLENTİLERİ
Transfer sürecinin sezon sonuna doğru hızlanması bekleniyor.
Özellikle yüksek maliyetli yıldızlar için:
- Maaş dengesi
- Bonservis pazarlıkları
- Oyuncuların kariyer planları
belirleyici olacak.
❓ GÜNEŞ DOĞUYOR, KADRO YENİLENİYOR: İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 5 KİŞİLİK TRANSFER LİSTESİ!
Beşiktaş kaç transfer yapmayı planlıyor?
En az 5 kritik transfer hedefleniyor.
Altay Bayındır Beşiktaş'a gelecek mi?
Görüşmeler sürüyor, transfer ihtimali güçlü.
Patrik Schick transferi neden zor?
Yüksek maaşı ve Avrupa kulüplerinin ilgisi süreci zorlaştırıyor.
Martin Terrier hangi pozisyonlarda oynuyor?
Sol kanat, 10 numara ve forvet hattında görev alabiliyor.
Jun-ho Bae neden tercih ediliyor?
Genç yaşı ve gelişim potansiyeli nedeniyle geleceğe yatırım olarak görülüyor.
Laporte transferinde en büyük engel ne?
Oyuncunun yüksek maaşı ve finansal şartlar.