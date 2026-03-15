Kartal’da radikal karar: Sergen Yalçın’ın kara listesi ortaya çıktı

Beşiktaş’ta yeni sezon planlaması erken başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu öncesi kadroda radikal bir revizyona gidiyor. Siyah-beyazlı ekipte kiralık oyuncular ve kadro dışı planlamalar kapsamında 8 futbolcunun yeni sezon kadrosunda düşünülmediği ortaya çıktı. Kulüp, bazı kiralık oyuncuların satışından 23.5 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON OPERASYONU BAŞLADI

Kulüp kaynaklarına göre Yalçın, kadro planlamasında 8 futbolcuyu tamamen devre dışı bıraktı. Bu isimlerden yeni sezonda kendilerine takım bulmaları istenecek.

Siyah-beyazlı camiada "kara liste" olarak nitelendirilen bu kararın, yaz transfer döneminde büyük bir kadro değişiminin habercisi olduğu değerlendiriliyor.

Beşiktaş'ın sezon başında farklı kulüplere kiraladığı 11 futbolcudan 3'ü için satın alma opsiyonlarının kullanılacağı öngörülüyor.

Kulüp yönetimi bu transferlerden ciddi bir bonservis geliri bekliyor.

Satın alma opsiyonu kullanılması beklenen oyuncular:

Ernest Muçi – Trabzonspor

Trabzonspor Semih Kılıçsoy – Cagliari Calcio

– Cagliari Calcio Amir Hadžiahmetović – Hull City

Bu üç transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş kasasına toplam 23.5 milyon euro girmesi bekleniyor.

OPSİYONU KULLANILMAYABİLECEK FUTBOLCULAR

Kiralık gönderilen bazı futbolcular için ise mevcut kulüplerinin satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Bu isimler:

Al‑Musrati

Jean Onana

João Mário

Bu oyuncuların sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a dönmesi ve kulübün farklı transfer seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'IN KADRO PLANINA GİRMEYEN 8 FUTBOLCU

Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon planlamasında bazı genç ve rotasyon oyuncularını da kadro dışı bıraktı.

Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen futbolcular:

Elan Ricardo Can Keleş Tayyip Talha Sanuç Emrecan Uzunhan Emrecan Terzi Al-Musrati Jean Onana João Mário

Kulüp yönetiminin yaz transfer döneminde bu futbolcular için transfer veya kiralama seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.

