Beşiktaş – Göztepe

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
CANLI | Beşiktaş – Göztepe

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Ozan Ergün yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Göztepe'yi ağırlayıyor.

İŞTE İLK 11'LER

🔎 İŞTE İLK 11'LER

⚫⚪ BEŞİKTAŞ (TEKNİK DİREKTÖR: SERGEN YALÇIN)

Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

🔴🟡 GÖZTEPE (TEKNİK DİREKTÖR:STANİMİR STOİLOV)

Lis, Ogün Bayrak, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Dennis, Krastev, Janderson, Juan.

🏆 MAÇ BİLGİSİ

  • Karşılaşma: Beşiktaş – Göztepe
  • Organizasyon: Süper Lig (23. Hafta)
  • Tarih: 22 Şubat Pazar
  • Saat: 20.00
  • Stadyum: Tüpraş Stadyumu
  • Hakem: Ozan Ergün
  • Yayın: beIN Sports
Sıra Takım O G B M A Y P
4 Göztepe 22 11 8 3 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40

📌 Kazanan takım Avrupa hattında önemli avantaj yakalayacak.

❌ Eksik: El Bilal Toure (arka adale tendon yırtığı)

MAÇ ÖNÜ NOTLAR:

CANLI | Beşiktaş – Göztepe - 2

📈 TAKIMLARIN FORM GRAFİĞİ

BEŞİKTAŞ

  • 22 maç: 11G – 7B – 4M
  • 40 puan
  • Son 14 resmi maçta yenilgi yok
  • 17 maçta gol yedi (29 gol)
  • Son yenilgi: 2 Kasım 2025 (Fenerbahçe)

GÖZTEPE

  • 22 maç: 11G – 8B – 3M
  • 41 puan
  • İlk yarıdaki maçı 3-0 kazandı
  • Deplasmandan puan hedefliyor

📌 MAÇIN KRİTİK BAŞLIKLARI

⭐ ORKUN KÖKÇÜ & HYEON-GYU OH ETKİSİ

Beşiktaş'ta kaptan Orkun son haftalarda skor katkısı sağlıyor. Devre arası transferi Oh ise ilk iki maçında gol atarak dikkat çekti.

🔁 JUNİOR OLAİTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Devre arasında Göztepe'den transfer edilen Olaitan, eski takımına karşı forma giymeye hazırlanıyor.

⚠️ CEZA SINIRINDAKİLER

  • Emirhan Topçu
  • Orkun Kökçü
  • Salih Uçan

Sarı kart görmeleri halinde Kocaelispor maçında yoklar.

🛡 SAVUNMA PROBLEMİ

Beşiktaş ligde sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi.

📚 İKİLİ REKABETTE 60. RANDEVU

  • Toplam maç: 59
  • Beşiktaş galibiyet: 30
  • Göztepe galibiyet: 12
  • Beraberlik: 17
  • Gol: 95 – 59 (Beşiktaş üstün)

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

  • 29 maç
  • Beşiktaş: 18 galibiyet
  • Göztepe: 4 galibiyet
  • 7 beraberlik

📌 Beşiktaş, İstanbul'da rakibini son 3 maçta yenemedi.

Kategori Beşiktaş Göztepe
Maç Sayısı 22 22
Galibiyet 11 11
Beraberlik 7 8
Mağlubiyet 4 3
Puan 40 41
Son 5 Maç G-B-G-B-G G-B-G-B-G
Gol Yemeden 5
Son 14 Maç Yenilgisiz

🎯 TEKNİK ANALİZ

  • Beşiktaş iç sahada baskılı başlıyor ancak savunma zaafları dikkat çekiyor.
  • Göztepe deplasmanda kontrollü oyun tercih ediyor.
  • Orta saha mücadelesi (Ndidi – Dennis hattı) maçın kaderini belirleyebilir.
  • Kanat organizasyonları ve duran toplar kritik olacak.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

