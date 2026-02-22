Beşiktaş – Göztepe Maç Önü Analizi (Trendyol Süper Lig 23. Hafta)
Avrupa kupalarına katılım yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede 5. sıradaki Beşiktaş (40 puan) ile 4. basamaktaki Göztepe (41 puan) karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü (bugün) Göztepe'yi ağırlayacak.
🏆 MAÇ BİLGİSİ
- Karşılaşma: Beşiktaş – Göztepe
- Organizasyon: Süper Lig (23. Hafta)
- Tarih: 22 Şubat Pazar
- Saat: 20.00
- Stadyum: Tüpraş Stadyumu
- Hakem: Ozan Ergün
- Yayın: beIN Sports
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|—
|—
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|—
|—
|40
📌 Kazanan takım Avrupa hattında önemli avantaj yakalayacak.
🔎 MUHTEMEL 11'LER
⚫⚪ BEŞİKTAŞ (TEKNİK DİREKTÖR: SERGEN YALÇIN)
Ersin – Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan – Ndidi – Cerny, Olaitan, Orkun, Rashica – Oh
🔴🟡 GÖZTEPE (TEKNİK DİREKTÖR:STANİMİR STOİLOV)
Lis – Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan – Dennis, Miroshi – Cherni, Krastev, Juan – Janderson
❌ Eksik: El Bilal Toure (arka adale tendon yırtığı)
📈 TAKIMLARIN FORM GRAFİĞİ
BEŞİKTAŞ
- 22 maç: 11G – 7B – 4M
- 40 puan
- Son 14 resmi maçta yenilgi yok
- 17 maçta gol yedi (29 gol)
- Son yenilgi: 2 Kasım 2025 (Fenerbahçe)
GÖZTEPE
- 22 maç: 11G – 8B – 3M
- 41 puan
- İlk yarıdaki maçı 3-0 kazandı
- Deplasmandan puan hedefliyor
📌 MAÇIN KRİTİK BAŞLIKLARI
⭐ ORKUN KÖKÇÜ & HYEON-GYU OH ETKİSİ
Beşiktaş'ta kaptan Orkun son haftalarda skor katkısı sağlıyor. Devre arası transferi Oh ise ilk iki maçında gol atarak dikkat çekti.
🔁 JUNİOR OLAİTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Devre arasında Göztepe'den transfer edilen Olaitan, eski takımına karşı forma giymeye hazırlanıyor.
⚠️ CEZA SINIRINDAKİLER
- Emirhan Topçu
- Orkun Kökçü
- Salih Uçan
Sarı kart görmeleri halinde Kocaelispor maçında yoklar.
🛡 SAVUNMA PROBLEMİ
Beşiktaş ligde sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi.
📚 İKİLİ REKABETTE 60. RANDEVU
- Toplam maç: 59
- Beşiktaş galibiyet: 30
- Göztepe galibiyet: 12
- Beraberlik: 17
- Gol: 95 – 59 (Beşiktaş üstün)
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
- 29 maç
- Beşiktaş: 18 galibiyet
- Göztepe: 4 galibiyet
- 7 beraberlik
📌 Beşiktaş, İstanbul'da rakibini son 3 maçta yenemedi.
|Kategori
|Beşiktaş
|Göztepe
|Maç Sayısı
|22
|22
|Galibiyet
|11
|11
|Beraberlik
|7
|8
|Mağlubiyet
|4
|3
|Puan
|40
|41
|Son 5 Maç
|G-B-G-B-G
|G-B-G-B-G
|Gol Yemeden
|5
|—
|Son 14 Maç
|Yenilgisiz
|—
🎯 TEKNİK ANALİZ
- Beşiktaş iç sahada baskılı başlıyor ancak savunma zaafları dikkat çekiyor.
- Göztepe deplasmanda kontrollü oyun tercih ediyor.
- Orta saha mücadelesi (Ndidi – Dennis hattı) maçın kaderini belirleyebilir.
- Kanat organizasyonları ve duran toplar kritik olacak.