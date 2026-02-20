Beşiktaş GAİN Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda finalde

Maçın son periyoduna Jordan Loyd'un 2 sayılık basketiyle giren Anadolu Efes skor üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş'ta Anthony Brown, 3 sayılık basketin ardından bir de basket faul kazanarak takımına maçın bitimine 4 dakika kala 6 sayı birden kazandırdı. Büyük heyecana sahne olan son periyodun son 2 dakikasına 82-81 Beşiktaş önde girdi. Siyah beyazlılar maç sonunu da hatasız oynayarak maçtan 91-82 galip ayrıldı ve kupanın ilk finalisti oldu.

Fotoğraf (AA)

"ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALE ÇIKMAMIZ BÜYÜK BİR İŞ"

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından Sırp çalıştırıcı ile siyah-beyazlı basketbolcu Sertaç Şanlı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımıyla gurur duyduğunu vurgulayan Alimpijevic, "Yönetim, oyuncular ve teknik heyetle beraber son üç yılda inanılmaz işlere imza atıyoruz. Üç sezondur Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmamız büyük bir iş. Üç yıl önce buraya geldiğimizde takım neredeyse küme düşmek üzereydi. Şu an ise Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan takımlarla aynı seviyeye geldik. Bir kez daha oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu maçı neredeyse iki kez kazandık. İnandık ve bırakmadık, sonunda da maçı kazandık. Karakterimizi gösterdik." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın pivotu Sertaç Şanlı'nın performansından övgüyle söz eden Alimpijevic, "Sertaç'ı kadromuza katarak iyi bir hamle yaptık. Onu iyi bir zamanda transfer ettik. Hiçbir zaman Ante Zizic ve Brynton Lemar gibi önemli oyuncuların yokluğu nedeniyle şikayet etmedik, ağlamadık. Milli maçlardan sonra onlar da hazır olacak. Oyuncular Sertaç için boş şut fırsatı oluşturdular. O da gerçekten çok iyi bir maç çıkardı." ifadelerini kullandı.