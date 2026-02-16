Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.