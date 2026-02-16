Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
TFF, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 7 Mart 2026 Cumartesi oynanacağını açıkladı. TFF, Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 24-25. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
25.haftada Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.
İki takım arasındaki dev mücadele, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.