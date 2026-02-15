Rams Başakşehir-Beşiktaş maçı! Sergen Yalçın'dan dikkat çeken ilk 11 kararı

Rams Başakşehir FK ile Beşiktaş Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek Rams Başakşehir FK-Beşiktaş maçı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Rams Başakşehir FK-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 5. sırada bulunan Beşiktaş ile 6. basamaktaki Başakşehir'i karşı karşıya getirecek maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı müsabakada, siyah beyazlılar galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER



RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon-Gyu Oh

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak olan Başakşehir - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET PEŞİNDE

Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında 6. basamakta kendine yer buldu.

Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları için mutlak galibiyet peşinde.

BAŞAKŞEHİR'İN KOZU SHOMURODOV

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sezondaki 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, 22. haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 15 golü bulunan Eldor Shomurodov, zorlu maçta takımının en büyük kozu durumunda.

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları yolunda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor.

Babasının cenaze merasimi için Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi'nin maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan El Bilal Toure ile Kristjan Asllani, görev verilmesi halinde Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak.