Beşiktaş’tan “Cerny krizi” iddialarına net cevap: "Haberler asılsızdır"

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve aldığı sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş’ta yeni bir kriz yaşandığı öne sürüldü. Siyah-beyazlı ekipte Vaclav Cerny’nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialar gündeme gelirken, kulüp yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaparak çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ile ilgili kriz yaşandığı iddiaları gündem olurken, siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzden Açıklama

Fanatik Gazetesi'nde "Beşiktaş'ta Vaclav Cerny krizi" başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Cerny'nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny'nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

NE OLMUŞTU?

Rafa Silva sürecinin ardından Beşiktaş'ta kulüp içindeki gerilim dinmezken, bu kez Vaclav Cerny krizi gündeme gelmişti. Takımda yaşadığı memnuniyetsizliği gizlemeyen Cerny'nin, ara transfer döneminde yönetime ayrılma talebini açıkça ilettiği öne sürülmüştü.

Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun menajeri David Nehoda'nın İstanbul'a gelerek yönetimle görüşmeler yaptığı iddia edilmişti. Yapılan temaslarda Cerny'nin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma kararını netleştirdiği ileri sürülürken, oyuncunun yeni takım arayışlarına başladığı belirtilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması ile bu sezon 19 maça çıkan Cerny 6 gol 6 asist üretti.

