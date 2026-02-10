Beşiktaş’tan “Cerny krizi” iddialarına net cevap: "Haberler asılsızdır"

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ile ilgili kriz yaşandığı iddiaları gündem olurken, siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.