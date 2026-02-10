Beşiktaş'ta ikinci "Rafa" krizi mi? Yıldız oyuncu gemileri yaktı: Ayrılmak istiyorum

Yıldız oyuncunun menajeri David Nehoda, Cerny'nin talebi üzerine İstanbul'a çağrıldı. Yapılan görüşmelerde oyuncunun takımda mutsuz olduğu ve sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma kararını kesinleştirdiği ifade edildi.

Fanatik'in haberine göre; Cerny'nin, sezon sonu için şimdiden yeni takım arayışlarına başladığı öğrenilirken, Siyah-Beyazlılar'da üst üste yaşanan bu krizlerin kulüp içi dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Rafa Silva sürecinin ardından yaşanan bu gelişme, Beşiktaş'ta sezon planlamasının yeniden masaya yatırılmasına neden olabilir.