Beşiktaş'ta ikinci "Rafa" krizi mi? Yıldız oyuncu gemileri yaktı: Ayrılmak istiyorum
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vaclav Cerny ile Sergen Yalçın arasındaki "kriz" derinleşiyor. Tecrübeli hocanın Alanyaspor karşısındaki etkisiz oyununa rağmen 87 dakika sahada tuttuğu Cengiz Ünder yerine oyundan alınan Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Rafa Silva sürecinin ardından kulüp içinde tansiyon düşmezken, Beşiktaş'ta yeni bir ayrılık dosyası daha açıldı.
Siyah-Beyazlılar'ın önemli isimlerinden Vaclav Cerny, takımda yaşadığı memnuniyetsizliği artık gizlemiyor. Edinilen bilgilere göre Cerny, ara transfer döneminde yönetime ayrılmak istediğini net bir şekilde iletti.
Ancak Beşiktaş Yönetimi, sezonun kritik bir döneminde kadrodan önemli bir ismin ayrılmasına sıcak bakmadı ve bu talebe izin vermedi. Bu gelişmenin ardından Cerny cephesi geri adım atmadı.