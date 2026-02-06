Beşiktaş’a yeni kan! Kartal Agbadou resmen açıklandı

Transferin son gününde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, uzun süredir görüşme halinde olduğu Emmanuel Agbadou'da mutlu sona ulaştı. Hem futbolcu hem de İngiliz takımı Wolverhampton ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyu sabah erken saatlerde İstanbul'a getirdi.

198. YABANCI FUTBOLCU

Beşiktaş, şimdiye kadar 57 farklı ülkeden 197 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Agbadou da Kartal'ın tarihindeki 198. yabancı oyuncu oldu.