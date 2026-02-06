Beşiktaş yeni kalecisini buldu

Transferin son gününde art arda ataklarla yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, kaleci transferini de bitirmeyi başardı.

Ara transferde Mert Günok ile yollarını ayırdıktan sonra Ersin Destanoğlu ile rekabete girecek bir kaleci arayışında olan Beşiktaş sonunda mutlu sona ulaştı. Uzun süredir ilgilendiği isimlerle bir türlü anlaşma zemini sağlayamayan Siyah Beyazlılar, aradığı ismi İtalya'da buldu.

KOLOMBİYALI ELDİVEN GELİYOR

Marco Conterio'nun haberine göre; Beşiktaş, Roma'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

Alınan bilgilere göre; Kolombiyalı eldiven akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

CORDOBA ZAMANINDA BOCA'YA ÖNERMİŞTİ

Beşiktaş'ın unutulmaz kalecisi Oscar Cordoba'nın da 2023 yılında Devis Vasquez için söylediği sözler ortaya çıktı.

Cordoba, Beşiktaş'ın yeni transferi için zamanında "Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Umarım fırsat bulur. Bazen yetenekli olursunuz ama önünüzde biri vardır ve kendinizi gösteremezsiniz. Bu pozisyonu bildiğim için Devis Vasquez'e güveniyorum ve onun için referans oluyorum." ifadelerini kullanmıştı.