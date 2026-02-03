Beşiktaş'a yeni kan! Kartal Junior Olaitan transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Göztepe forması giyen Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17'si Trendyol Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçta görev yaptı ve 2 gole imza attı.