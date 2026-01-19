Kartal çıkış peşinde! Tüpraş Stadı’nda kapanış maçı: Beşiktaş Kayserispor’u ağırlayacak
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor’u Tüpraş Stadı’nda konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada düdük, hakem Ozan Ergün’de olacak. İşte mücadeleden öne çıkan önemli notlar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u sahasında konuk edecek. Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Ligde ilk yarıda oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 29 puanla haftaya 5. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi kazanarak ikinci devreye moralli başlamayı amaçlıyor.
Kayserispor ise ligin ilk bölümünde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 15 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayan Nijerya Milli Takımı'nda görev alan Ndidi kadroda yer almazken, Tiago Djalo ise sarı kart cezası nedeniyle sahada olmayacak. Takımdan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın da maç kadrosuna alınması beklenmiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, El-Bilal Toure, Abraham
Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Semih, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.