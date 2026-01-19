CANLI | Beşiktaş - Kayserispor

Beşiktaş’ta son dönemde yakaladığı performans artışıyla Cerny dikkat çekiyor (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Kayserispor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının 10'unu kazanan Beşiktaş (1B), tek puan kaybını bu süreçte gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (Şubat 2024).

Beşiktaş'a konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının 11'ini kaybeden Kayserispor (1B), bu süreçte mağlup olmaktan kurtulduğu tek karşılaşmayı şu anda siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Sergen Yalçın yönetiminde oynadı (Mart 2017).

Süper Lig'de çıktığı son maçta Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Eylül 2025'ten bu yana üst üste iki galibiyet alamıyor.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor (6B 4M), son sekiz ziyaretinden galip dönemedi (5B 3M).

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Beşiktaş (14), iç sahada skor avantajı yakaladığı yedi karşılaşmanın üçünde üstünlüğünü koruyamadı (1B 2M). Kayserispor ise şu ana kadar deplasmanda geri düştüğü yedi karşılaşmanın beşinden beraberlik çıkarmayı başardı (2M).

Süper Lig'deki son üç maçından da beraberlikle ayrılan Kayserispor, üst üste dört karşılaşmada rakipleriyle yenişemediği son süreci Kasım-Aralık 2020 arasında yaşadı.

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer golde pay sahibi olan Milot Rashica (1 gol & 1 asist), Türkiye kariyerinde üst üste üç karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

Bu sezon Süper Lig'de altı asisti bulunan Vaclav Cerny, en üst ligde kariyerinde daha yüksek bir sayıya sadece 2022/23'te Twente formasıyla ulaştı (13).

Süper Lig'de çektiği ilk 19 şuttan beş gol çıkaran Kayserispor forveti German Onugkha (yüzde 26), daha sonraki 13 şutunun sadece birini gole çevirebildi (yüzde 8).

Yabancı meslektaşlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanamayan Sergen Yalçın (1B 1M), üst üste üç karşılaşmadan galibiyet çıkaramadığı tek süreci Aralık 2013-Şubat 2014 arasında Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönemde yaşadı.