20 Aralık 2025, Cumartesi
Beşiktaş Rizespor karşısında 3 puan peşinde! İşte muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş Rizespor karşısında 3 puan peşinde! İşte muhtemel ilk 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2025 17:33 Güncelleme: 20.12.2025 17:47
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u sahasında konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Ligde geride kalan 16 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 26 puanla haftaya 5. sırada girdi. Son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Beşiktaş, ilk yarıyı taraftarı önünde 3 puanla kapatmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Demir Ege, Salih, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder kadroda yer almayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Touré de müsabakada görev yapamayacak. Ayrıca Touré, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçlık cezasını sürdürüyor.

SON 5 MAÇTA YENİLGİ YOK

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar; Samsunspor ve Gaziantep FK ile sahasında, Trabzonspor ile deplasmanda berabere kaldı. Kartal, söz konusu periyotta 9 puan topladı.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

ABRAHAM VE CERNY FORMDA

Siyah-beyazlıların hücum hattında Tammy Abraham ve Vaclav Cerny, son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor karşısında 2 gol atan Cerny, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Son iki lig maçında fileleri havalandıran Tammy Abraham ise ligde 7, sezon genelinde ise 12 gole ulaştı.

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYET HASRETİ

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

İki ayı aşkın süredir sahasında 3 puan sevinci yaşayamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ilk yarıyı taraftarı önünde galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

