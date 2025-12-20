Beşiktaş Rizespor karşısında 3 puan peşinde! İşte muhtemel ilk 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u sahasında konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.
Ligde geride kalan 16 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 26 puanla haftaya 5. sırada girdi. Son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Beşiktaş, ilk yarıyı taraftarı önünde 3 puanla kapatmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Demir Ege, Salih, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham.
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder kadroda yer almayacak.
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Touré de müsabakada görev yapamayacak. Ayrıca Touré, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçlık cezasını sürdürüyor.
SON 5 MAÇTA YENİLGİ YOK
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar; Samsunspor ve Gaziantep FK ile sahasında, Trabzonspor ile deplasmanda berabere kaldı. Kartal, söz konusu periyotta 9 puan topladı.
5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
ABRAHAM VE CERNY FORMDA
Siyah-beyazlıların hücum hattında Tammy Abraham ve Vaclav Cerny, son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor karşısında 2 gol atan Cerny, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.
Son iki lig maçında fileleri havalandıran Tammy Abraham ise ligde 7, sezon genelinde ise 12 gole ulaştı.
DOLMABAHÇE'DE GALİBİYET HASRETİ
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
İki ayı aşkın süredir sahasında 3 puan sevinci yaşayamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ilk yarıyı taraftarı önünde galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?
- Kış turizminin gözdesi! 2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte tarihleri
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL sınav soruları ve cevapları açıkladı mı?
- 20-26 Aralık Haftanın Yıldızları A101 aktüel katalog: Taze gıda ve kasap ürünlerinde indirim
- Taşacak Bu Deniz Eleni’nin dilinden düşmüyor: Malakas ne demek?
- Kalp ve karaciğer sağlığına güçlü destek: İskandinav diyeti! Kilo vermede 3 kat daha etkili
- Bugün ne sınavı var: 20-21 Aralık hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖL, e-YDS, YDUS
- MGM haritayı paylaştı: 26 kentte yağış, 10 ilde kar bekleniyor! Yılbaşında hava nasıl olacak?
- Kuaförden çıkmış gibi parlatıyor! Japon kadınlarının pürüzsüz saç sırrı
- Telefonu şarjda bırakanlar dikkat! O gerçek ortaya çıktı: Hemen fişi çekin
- En Uzun Gece filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Milyonluk televizyonunuz çöp olabilir! Tek bir temizlik hatası yetiyor