Sergen Yalçın'dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yeniden yapılanma sürecinde. İlk 11'de düşünmediği isimleri yönetime veren tecrübeli hoca, 4 bölgeye ara transfer döneminde takviye istedi.
Süper Lig'de 13 hafta sonunda 21 puanı bulunan Beşiktaş, bu sezon da beklentileri karşılayamayınca tartışmalar saha dışına taştı.
Tüpraş Stadı'nda 1-1 berabere sonuçlanan Samsunspor maçının ardından tribünler, yönetimi istifaya davet etti.
İSTİFA SÖYLENTİLERİ BAŞLADI
Teknik direktör Sergen Yalçın aleyhine de tezahüratta bulunulurken, sosyal medyada Yalçın'ın istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
ADALI VE YALÇIN DEVAM EDECEK
Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılarda arzu edilen başlangıç olmasa da ne başkan Serdal Adalı, ne de Sergen Yalçın'ın gündeminde istifa yer almıyor.
HEDEF DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ
Tepkilerin muhatapları, ocak ayında yapılacak doğru takviyelerle takımı toparlayabileceklerini düşünüyor.
GÖZLER KALAN MAÇLARA ÇEVRİLDİ
Hem siyah-beyazlı yönetim hem de teknik heyet, ara transfer dönemine kadar kalan 4 maça odaklanmış durumda.
HAFTA SONU RAKİP KARAGÜMRÜK
Hafta sonu Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, evinde Gaziantep, dış saha da Trabzonspor ve yine sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacak.
Siyah-beyazlılar, bu 4 maçı en iyi şekilde geride bırakarak, ocak ayında yapılacak transferlerle çıkışa geçmeyi hedefliyor.
TRANSFERDE 4 BÖLGE BELİRLENDİ
Transfer komitesi ve Sergen Yalçın; stoper, orta saha, sol bek ve sol kanat takviyeleri için listeler üzerinde fikir alışverişinde bulunup görüşmeleri yürütmeye başladı.
12 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI
Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 12 karşılaşmada ise 5 kez kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18 puan kaybetti.
