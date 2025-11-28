Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

TRANSFERDE 4 BÖLGE BELİRLENDİ

Transfer komitesi ve Sergen Yalçın; stoper, orta saha, sol bek ve sol kanat takviyeleri için listeler üzerinde fikir alışverişinde bulunup görüşmeleri yürütmeye başladı.

12 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 12 karşılaşmada ise 5 kez kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18 puan kaybetti.