28 Kasım 2025, Cuma
Haberler Beşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

Sergen Yalçın'dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 09:33
ABONE OL
Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yeniden yapılanma sürecinde. İlk 11'de düşünmediği isimleri yönetime veren tecrübeli hoca, 4 bölgeye ara transfer döneminde takviye istedi.

Süper Lig'de 13 hafta sonunda 21 puanı bulunan Beşiktaş, bu sezon da beklentileri karşılayamayınca tartışmalar saha dışına taştı.

Tüpraş Stadı'nda 1-1 berabere sonuçlanan Samsunspor maçının ardından tribünler, yönetimi istifaya davet etti.

Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

İSTİFA SÖYLENTİLERİ BAŞLADI

Teknik direktör Sergen Yalçın aleyhine de tezahüratta bulunulurken, sosyal medyada Yalçın'ın istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

ADALI VE YALÇIN DEVAM EDECEK

Zirvenin 11 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılarda arzu edilen başlangıç olmasa da ne başkan Serdal Adalı, ne de Sergen Yalçın'ın gündeminde istifa yer almıyor.

Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

HEDEF DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ

Tepkilerin muhatapları, ocak ayında yapılacak doğru takviyelerle takımı toparlayabileceklerini düşünüyor.

GÖZLER KALAN MAÇLARA ÇEVRİLDİ

Hem siyah-beyazlı yönetim hem de teknik heyet, ara transfer dönemine kadar kalan 4 maça odaklanmış durumda.

Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

HAFTA SONU RAKİP KARAGÜMRÜK

Hafta sonu Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, evinde Gaziantep, dış saha da Trabzonspor ve yine sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacak.

Siyah-beyazlılar, bu 4 maçı en iyi şekilde geride bırakarak, ocak ayında yapılacak transferlerle çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

TRANSFERDE 4 BÖLGE BELİRLENDİ

Transfer komitesi ve Sergen Yalçın; stoper, orta saha, sol bek ve sol kanat takviyeleri için listeler üzerinde fikir alışverişinde bulunup görüşmeleri yürütmeye başladı.

12 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 12 karşılaşmada ise 5 kez kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18 puan kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor Sergen Yalçın’dan yeniden yapılanma hamlesi! 4 bölgeye takviye geliyor

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör