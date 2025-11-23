Sergen Yalçın isyan etti: Psikolojimiz bozuldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, maç hakkında yaptığı değerlendirmede "İlk 15-20 dakika dengeli geçti. Sonra oyun kontrolü bize geçti. Pozisyonlar bulmaya çalıştık. VAR orta hakemi çağırıyor, orta hakem VAR'a gidip kendi yorumunu katıyor ve penaltıyı iptal ediyor. Bunlar herhalde çok fazla olmuyor Türkiye'de. VAR çağıracak ve hakem iptal edecek. Enteresan! Bu kadar işin arasında bir de hakemle uğraşıyoruz. Hakemliklerini bizim maçlarımızda kanıtlamaya çalışıyorlar. Diğer maçlarda VAR çağırınca penaltı iptal olmuyor. 2'nci yarıda da kontrol bizdeydi. Öne geçtik ve öne geçince klasik her maç olduğu gibi oyundan kopma ve oyunu rakibe verme durumu oluyor. Bireysel hatadan gol yedik. Bireysel hatadan gol yemenin bir çalışması yok. Gol yiyince psikolojimiz bozuldu ve taraftarı da kaybettik. 2'nci golü de yiyebilirdik. Skor 1-1 bitti. Ne denebilir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.