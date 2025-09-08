Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a transfer oldu! Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe, son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu. İki takımda transfere ilişkin resmi açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz. ifadeleri yer aldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ DUYURDU
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;
Beşiktaşımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder
Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.
Cengiz Ünder'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. ifadelerine yer verildi.