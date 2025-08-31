Beşiktaş Alanyaspor'a konuk olacak! Sergen Yalçın ilk sınavına çıkacak! İşte ilk 11'ler
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. Alanya Oba Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. İşte ilk 11'ler
Trendyol Süper Lig'de 4'üncü haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak.
Maçın canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Sağlam'ın yardımcıları Osman Gökhan Bilir ve Samet Çiçek olacak. Dördüncü hakemlik görevini Alper Akarsu üstlenirken, VAR'da Alper Çetin, AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.
İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Flo, Lima, Fidan, Ümit, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham
İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET:
Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce bu kulvarda 18 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Beşiktaş kazanırken, Alanyaspor 3 galibiyet elde etti, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 35 gol atarken, Alanyaspor'un 19 golü bulunuyor.
Alanyaspor, Beşiktaş ile oynadığı son 7 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (4B, 2M). Akdeniz ekibinin bu süreçteki tek galibiyeti, Aralık 2023'te deplasmanda aldığı 3-1'lik sonuçtu.
Beşiktaş ise Alanyaspor deplasmanında son 5 lig maçında galibiyet yüzü göremedi (3B, 2M). Siyah-beyazlılar, son deplasman galibiyetini Şubat 2020'de aldı.
Alanyaspor, evinde oynadığı son iki Süper Lig maçında kalesini gole kapattı (1G, 1B). Akdeniz temsilcisi, iç sahada üst üste üç veya daha fazla maçta gol yemediği son seriyi Temmuz-Ekim 2020 arasında yakalamıştı (4 maç).
TAKIMLARIN SEZON BAŞLANGICI
Beşiktaş'ın bu sezon ligde iki maçı ertelendi. Siyah-beyazlılar, oynadığı tek karşılaşmada Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Corendon Alanyaspor ise bu sezon oynadığı iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyet aldı, 1 puanla haftaya giriyor. Bir maçı ise ertelendi.
SERGEN YALÇIN, YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, göreve yeniden Sergen Yalçın'ı getirdi. Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmayla birlikte yeni dönemindeki ilk maçına çıkacak.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VE YENİ TRANSFERLER
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic maç kadrosunda yer almıyor.
