Beşiktaş-Lausanne maçı! Kara kartal pençesini vuracak

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lausanne takımını konuk edecek. Siyah beyazlılarda ilk maçın ardından UEFA listesinde yer alan iki oyuncuyla yollar ayrılırken, bir oyuncu da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte maça dair son bilgiler...

MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene

DÜDÜK DANİMARKALI HAKEMDE

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek. Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi. Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4

UEFA Avrupa Ligi: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0

UEFA Konferans Ligi: St. Patrick's-Beşiktaş 1-4

UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş-St. Patrick's 3-2

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1

UEFA Konferans Ligi: Lausanne-Beşiktaş 1-1

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

HEDEF İKİNCİ KEZ KONFERANS LİGİ

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek. Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı. Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.

SOLSKJAER'İN İSVİÇRE KABUSU

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor. Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı. Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

2 AYRILIK, 1 SAKATLIK

Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından iki oyuncu ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı. Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu. Öte yandan Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın listesinde Jean Onana ile Alex Oxlade-Chamberlain yer almıyor.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

28 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş - Lausanne maçı saat 20.00'de başlayacak ve Show TV'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.