Beşiktaş'tan sol bek transferi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekibin Glasgow Rangers ile de anlaşma noktasına geldiği ve son detayları görüştüğü öğrenildi. Rıdvan Yılmaz, anlaşmayı imzalamak için İstanbul'a geldi. Yılmaz, İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaşlı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Siyah-beyazlıların altyapısından çıkardığı ve A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.
YILMAZ İSTANBUL'A AYAK BASTI
İstanbul Havalimanı'na inen Rıdvan'ı, kulüp yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.
Burada açıklamada bulunan genç oyuncu, "Çok mutluyum yuvama döndüğüm için. Biraz uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki futbolcu, açıklamanın ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Beşiktaş ile Rıdvan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
