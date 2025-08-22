Beşiktaş’tan sol bek transferi! Eski Kartal yuvaya dönüyor

22 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 11:53
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekibin Glasgow Rangers ile de anlaşma noktasına geldiği ve son detayları görüştüğü öğrenildi.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar futbolcunun kulübü Rangers ile son detayları görüşüyor.

