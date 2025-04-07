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Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.04.2025 13:38
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Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de 30. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak. İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Espinoza, Gökhan Gül, Rodrigues, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Brekalo.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva.

DÖRT OYUNCU EKSİK

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.

Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i de beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa ise 9 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 88 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa ise 52 gol kaydetti.

Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.

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Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler
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