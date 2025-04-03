CANLI | Beşiktaş'ın kupada rakibi Göztepe!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yle kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma ATV'den naklen yayınlanıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor.
KUPA HEYECANI ATV'DE!
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da ATV'den naklen yayınlanıyor. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstleniyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
(İlk yarı)
3. dakikada Ersin Destanoğlu'nun uzun pasında defansın hatasında topu kapan Ernest Muçi'nin ceza sahası içi sol tarafından müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
14. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayının sol tarafından vuruşunda defanstan seken topu alan Ernest Muçi'nin ceza sahası içi solundan vuruşunda kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Koray Günter'in orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Romulo'nun ceza sahası içine girer girmez topu kontrol edip vole vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
26. dakikada Joao Mario'nun pasında topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'de kaldı.
30. dakikada Rafa Silva'nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi'nin ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un, ceza yayında Juan'a yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha'ya son adam gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.
38. dakikada Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Svensson, T.Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva
Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo
KUPADA 11. RANDEVU
Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.
Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.
Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.
Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.
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