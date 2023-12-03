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Beşiktaş 35. başkanını seçiyor! Hasan Arat mı Serdal Adalı mı?

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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Beşiktaş 35. başkanını seçiyor! Hasan Arat mı Serdal Adalı mı?

Son dakika haberine göre Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

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