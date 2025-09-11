Başakşehir FK'dan flaş transfer: Tuğra Turhan 3 yıllık imzayı attı
Başakşehir FK, Grasshopper’da oynayan Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, “Tuğra Turhan’a hoş geldin, turuncu-lacivertli formamızla başarılar” mesajıyla transferi duyurdu.
