11 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Başakşehir Haberleri Başakşehir FK'dan flaş transfer: Tuğra Turhan 3 yıllık imzayı attı

Başakşehir FK'dan flaş transfer: Tuğra Turhan 3 yıllık imzayı attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 11.09.2025 12:41
ABONE OL
Başakşehir FK’dan flaş transfer: Tuğra Turhan 3 yıllık imzayı attı

Başakşehir FK, Grasshopper’da oynayan Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, “Tuğra Turhan’a hoş geldin, turuncu-lacivertli formamızla başarılar” mesajıyla transferi duyurdu.

Başakşehir FK, Grasshopper forması giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllığına anlaştı.

Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada transfer, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyuruldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başakşehir FK’dan flaş transfer: Tuğra Turhan 3 yıllık imzayı attı Başakşehir FK’dan flaş transfer: Tuğra Turhan 3 yıllık imzayı attı Başakşehir FK’dan flaş transfer: Tuğra Turhan 3 yıllık imzayı attı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör