Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi sona erdi

Giriş: 08.09.2025 12:29
Başakşehir FK ve Çağdaş Atan karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verdi. Kulüpten yapılan açıklamada Atan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

