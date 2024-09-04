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Alanyaspor Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 23:03
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Alanyaspor Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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