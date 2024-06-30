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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 23:34
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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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