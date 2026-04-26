Fenerbahçe taraftarı Rams Park'a doğru yola çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında bugün saat 20.00’de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli taraftarlar saat 15.00’te Chobani Stadyumu’nda toplandı, çubuklu formalar dağıtıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında bugün saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadeleyi deplasman tribününde takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te Chobani Stadyumu'nda toplandı.

Galatasaray derbisine gidecek taraftarlara çubuklu forma dağıtıldı. Yaklaşık 2 bin 300 Fenerbahçeli taraftar güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere bindi. Daha sonra taraftarlar, saat 16.00'da 45 otobüsle RAMS Park'a hareket etti.